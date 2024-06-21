В Кремле заявили о готовности к комплексному диалогу с США, включая Украину

У Москвы с Вашингтоном может состояться только комплексный диалог, в том числе с обсуждением вопросов участия США в конфликте на Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее в США выразили готовность обсудить с Россией ядерные риски без привязки к украинскому конфликту. Такая реакция последовала на заявление президента РФ Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине.