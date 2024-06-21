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В Кремле заявили о готовности к комплексному диалогу с США, включая Украину

Диалог Москвы и Вашингтона возможен для обсуждения в том числе вопросов участия США в украинском конфликте.
Услада Дубинина 2024-06-21 13:48:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

У Москвы с Вашингтоном может состояться только комплексный диалог, в том числе с обсуждением вопросов участия США в конфликте на Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее в США выразили готовность обсудить с Россией ядерные риски без привязки к украинскому конфликту. Такая реакция последовала на заявление президента РФ Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине.

#Москва #сша #Дмитрий Песков #диалог с РФ
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