Речь президента США Джо Байдена по случаю Дня памяти, в которой он не упомянул о роли СССР во Второй мировой войне, указывает на синдром ревизионизма, присущий современным американским лидерам. С подобным комментарием выступил МИД России.

«Время поистине безжалостно к институту американских президентов... Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Речь идет о выступлении Байдена, в котором президент США заявил, что американские солдаты единолично освободили Европу, победили фашизм и «буквально спасли мир», и не упомянул о вкладе СССР.

По мнению российских дипломатов, предшественники Байдена никогда бы не позволили себе подобного. В данном случае имеются в виду как американские лидеры, лично участвовавшие во Второй мировой войне, так и 45-ый президент США Дональд Трамп. В 2020 году российский глава Владимир Путин совместно с Трампом подчеркнул значение совместной борьбы с нацизмом.

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что Москва без Вашингтона сможет сохранить память об общей победе союзников.

Ранее Байден выступил с речью о незаменимости американской нации, в которой также назвал США ведущей демократией мира. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобное высказывание является «кринжем годом», и Вашингтону стоит вспомнить о своем госдолге.