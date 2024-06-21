СБУ завела дело против актера из «Универа» Виталия Гогунского

На Украине завели уголовное дело против звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского, об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Волынской области.

Актера обвиняют в поддержке специальной военной операции. Отмечается, что СБУ «собрала доказательную базу» на российского артиста и музыканта.

Гогунскому инкриминируют три статьи: «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и «Пропаганда войны».

Наказание по статьям предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал заведение уголовного дела на него Службой безопасности Украины.