МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СБУ завела дело против актера из «Универа» Виталия Гогунского

Мужчину обвиняют в поддержке специальной военной операции.
Мария Зайцева 2024-06-21 17:49:52
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

На Украине завели уголовное дело против звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского, об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Волынской области.

Актера обвиняют в поддержке специальной военной операции. Отмечается, что СБУ «собрала доказательную базу» на российского артиста и музыканта.

Гогунскому инкриминируют три статьи: «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и «Пропаганда войны».

Наказание по статьям предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал заведение уголовного дела на него Службой безопасности Украины.

#в стране и мире #актер #СБУ #Уголовное дело #статьи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 