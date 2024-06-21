В Москве сожгли более 44 тонн зараженных продуктов после случаев ботулизма

В Москве на мусоросжигательном заводе уничтожили более 44 тонн продукции, способной вызвать ботулизм. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что изъято и не допущено к реализации более 85 тонн пищевой продукции.

«На сегодняшний день, 21 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов, прекращена деятельность 113 и приостановлена деятельность 2 деклараций о соответствии на пищевую продукцию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства обзвонили и опросили более 1,5 тысячи человек, таким образом было выявлено 94 заболевших. Из них 11 человек доставили в больницу. Также отмечается, что по 12 адресам у покупателей собрали остатки испорченной продукции для лабораторных исследований.

Ранее врач-инфекционист Елена Малинникова рассказала о разнице симптомов ботулизма и отравления. По ее словам, при ботулизме не возникает подъема температуры и выраженной слабости.