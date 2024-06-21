МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве сожгли более 44 тонн зараженных продуктов после случаев ботулизма

Более 85 тонн продукции изъято и не допущено к реализации.
Игнат Далакян 2024-06-21 17:01:21
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В Москве на мусоросжигательном заводе уничтожили более 44 тонн продукции, способной вызвать ботулизм. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что изъято и не допущено к реализации более 85 тонн пищевой продукции.

«На сегодняшний день, 21 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов, прекращена деятельность 113 и приостановлена деятельность 2 деклараций о соответствии на пищевую продукцию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства обзвонили и опросили более 1,5 тысячи человек, таким образом было выявлено 94 заболевших. Из них 11 человек доставили в больницу. Также отмечается, что по 12 адресам у покупателей собрали остатки испорченной продукции для лабораторных исследований.

Ранее врач-инфекционист Елена Малинникова рассказала о разнице симптомов ботулизма и отравления. По ее словам, при ботулизме не возникает подъема температуры и выраженной слабости.

#Москва #в стране и мире #отравление #роспотребнадзор #заражение #продукт #ботулизм
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 