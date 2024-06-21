В ЕС заявили о плане использовать доходы активов РФ для помощи Киеву

Евросоюз может начать частично использовать доходы от замороженных активов России для военной помощи Украине до согласования кредита на 50 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналистам в Брюсселе от высокопоставленного европейского источника перед заседанием Совета МИД стран сообщества, которое пройдет 24 июня.

Источник выразил надежду, что по этому вопросу будет объявлено позитивное решение главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в понедельник.

«Об использовании какой-то суммы из доходов от иммобилизованных активов на военные нужды Украины. Кроме того, на будущее обсуждается вопрос с кредитом на 50 миллиардов евро», - отметил он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине.