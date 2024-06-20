Частицу Вечного огня с Пискаревского кладбища доставили в Хабаровск

Лампаду с частичкой Вечного огня с Пискаревского кладбища доставили в храм на территории Восточного военного округа, который находится в Хабаровске. Момент передачи лампады настоятелю храма публикует «Звезда».

Ранее в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище у подножия монумента «Мать-Родина» ветеран ВОВ и получивший звание героя России участник СВО зажгли лампаду с частицей Вечного огня. Торжественно-траурная церемонии прошла в память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград.

Лампаду доставили в Никольский морской собор в Кронштадте, после пламя передали делегациям военных округов. Борт из Санкт-Петербурга до Хабаровска сопровождала военно-транспортная авиация.

Нацистская Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Ежегодно 22 июня считается Днем скорби и памяти о начале Великой Отечественной войны. Этот день является памятной датой России, которая закреплена в федеральном законе. В 2024 году наступит 83 года со дня нападения фашистов на СССР. В преддверии Дня скорби и памяти по всей России проходят торжественно-траурные мероприятия и церемонии.