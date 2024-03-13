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Путин заявил, что ядерная триада России современнее любой другой

Президент РФ отметил, что в целом по носителям и по зарядам у России с США паритет.
Игнат Далакян 2024-03-13 05:29:01
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Ядерная триада Российской Федерации является более современной, чем триады других стран, это подтверждают специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что такие триады имеются только у России и Соединенных Штатов. Однако, по словам президента РФ, у Российской Федерации она более современная.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия применения ядерного оружия Россией. По его словам, ядерная война - это последнее, «прощальное средство».

#в стране и мире #сша #ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная триада
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