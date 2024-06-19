Актер Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом в Москве

Звезду военных фильмов Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Актер почувствовал недомогание после того, как съел готовую еду. После этого его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести. Отмечается, что ему провели уже ряд процедур, Бардуков проведет в стационаре еще несколько дней.

Актер Бардуков сыграл одну из главных ролей в сериале Леонида Филатова «Диверсант». Также он известен по таким фильмам , как «Метро», «На игре», «Подольские курсанты» и другим картинам.

Ранее в России произошло массовое отравление продуктами питания, заказанными через службу доставки. За последние несколько дней в больницы с симптомами ботулизма обратились более 160 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже задержаны четыре человека.