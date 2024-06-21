В Испании откроют новое дело о «связях» сепаратистов Каталонии с РФ

Следственный судья Барселоны Жоакин Агирре решил открыть новое расследование, которое связано с предполагаемыми связями между сторонниками независимости Каталонии и Российской Федерацией. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Издание пишет, что в рамках дела фигурирует бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон. Его подозревают в госизмене и растрате государственных средств.

Кроме того, отмечается, что дело затрагивает еще одного бывшего лидера региона Артура Маса, а также адвоката Пучдемона Гонсало Бойе, предпринимателя из России Александра Дмитренко и других лиц.

Карлес Пучдемон был главой каталонского правительства в момент проведения там референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году. Вскоре после плебисцита он покинул Испанию. С тех пор судебные власти безуспешно добивались его выдачи. Сам экс-глава правительства Каталонии отрицал любые связи с Москвой.