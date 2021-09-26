Отпущенный на свободу экс-лидер Каталонии Пучдемон рассказал о планах на будущее

Бывший глава Каталонии Карлос Пучдемон, который по запросу Испании был задержан в Италии и позже отпущен на свободу, рассказал о своих планах на будущее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В ходе пресс-конференции в Альгеро на острове Сардиния он заявил, что намерен продолжить свое путешествие по Европе. 27 сентября он собирается вернуться в Бельгию.

«Это были тяжелые часы, но данная попытка остановить меня не увенчалась успехом», — отметил экс-лидер Каталонии.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Экс-политик скрывался от испанских властей с 2017 года. Он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.

Через некоторое время Пучдемон был отпущен. Суд по его делу назначен на 4 сентября.