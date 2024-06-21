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Песков: расширение ЕС может пагубно повлиять на объединение

По словам спикера Кремля, расширение блока может негативно сказаться на его существовании.
Глеб Владовский 2024-06-21 14:14:18
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение Евросоюза за счет Молдавии может негативно сказаться на существовании межгосударственного объединения.

«Там очень распространена точка зрения, что расширение исходя из такой политической мотивации может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования этого союза», - заявил спикер Кремля.

Песков также отметил, что в Молдавии часть населения не приветствуют идею включения страны в Евросоюз.

Ранее президент страны Майя Санду подписала указ о проведении переговоров с ЕС о вступлении в межгосударственное объединение. Уточняется, что диалог назначен на 25 июня.

По мнению политолога Владимира Брутера, членство Кишинева будет во многом зависеть прежде всего от развития ситуации на Украине, передает Sputnik. Он отметил, что либо эти две страны примут вместе, либо не сделают этого вообще. Для этого Санду будет прилагать все усилия, чтобы отдалить Молдавию от России.

#в стране и мире #Украина #Молдавия #евросоюз #Дмитрий Песков
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