МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве гражданку Украины приговорили к 12 годам за фейки о ВС РФ

По данным следствия, в 2022 году девушка добровольно вступила в «Легион "Свобода России"»*.
Глеб Владовский 2024-06-21 13:42:21
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Москве гражданку Украины приговорили к 12 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы вынести приговор Кристине Любашенко по обвинениям в террористической деятельности и распространении ложной информации об использовании ВС РФ.

«Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в заявлении.

В СК РФ отметили, что осужденная в марте 2022 года вступила в «Легион "Свобода России"»*. А в мае 2023 года в Москве привязала к воздушным шарам флаг указанной выше террористической организации и запустила их в небо.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Илью Новикова** приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки о ВС РФ.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Илья Новиков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

#в стране и мире #СК РФ #гражданка украины #фейки о вс рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 