В Москве гражданку Украины приговорили к 12 годам за фейки о ВС РФ

В Москве гражданку Украины приговорили к 12 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы вынести приговор Кристине Любашенко по обвинениям в террористической деятельности и распространении ложной информации об использовании ВС РФ.

«Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в заявлении.

В СК РФ отметили, что осужденная в марте 2022 года вступила в «Легион "Свобода России"»*. А в мае 2023 года в Москве привязала к воздушным шарам флаг указанной выше террористической организации и запустила их в небо.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Илью Новикова** приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки о ВС РФ.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Илья Новиков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.