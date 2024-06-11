Экс-адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* (признан иноагентом) к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Российской армии, заочно арестован он был в феврале текущего года. О приговоре сообщили в Telegram столичных судов общей юрисдикции.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с этим на Новикова* также наложили запрет на осуществление администрирования сайтов также сроком на четыре года, приводит данные Life. Уточняется, что срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции экс-адвоката или его задержания в РФ.

В данном случае речь идет о его интервью 2023 года, в котором бывший адвокат сообщил заведомо ложную информацию о причастности ВС РФ к убийствам мирного населения в Буче.

Напомним, ранее в ФСБ сообщали, что в 2021 году бывший адвокат проживал в Киеве, после начала СВО он добровольно вступил в Силы территориальной обороны. В связи с этим в отношении Новикова* было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

* Илья Новиков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.