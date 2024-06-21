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В Самарской области задержан врио министра транспорта Пивкин

Иван Пивкин обвиняется в распределении тендеров на дорожные работы среди конкретных исполнителей.
Услада Дубинина 2024-06-21 13:38:59
© Фото: правительство Самарской области

Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта в Самарской области Ивана Пивкина, против которого ранее СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Для понимания масштаба. За годы работы Пивкина через его руки прошло... более 200 млрд (!) "дорожных" денег. Сколько из них осело в чиновничьих карманах - вопрос открытый», - заявил Хинштейн.

Депутат Госдумы сообщил о существовании «коррупционного картеля» в регионе. Он рассказал о заранее распределенных между выбранными компаниями тендерах на ремонтные и строительные работы дорог. Хинштейн уточнил, что посторонних подрядчиков к торгам не допускали. 

Компании, заключившие контракты, систематически перечисляли «взносы» в фонды, из которых Пивкин выводил и присваивал средства. По данным следствия, подрядчики также дарили врио министру транспорта технику и оплачивали его потребности, в том числе адвокатские услуги. 

Депутат Александр Хинштейн отметил председателя правительства Виктора Кудряшова и экс-губернатора Дмитрия Азарова, которые «одобряли» преступную деятельность Пивкина. Напомним, что в ноябре 2023 года суд отправил в СИЗО бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

#в стране и мире #Самарская область #коррупция #СК РФ #Госдума РФ
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