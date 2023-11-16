Суд отправил экс-главу правительства Самарской области Кудряшова под стражу

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Суд отправил в СИЗО бывшего первого вице-губернатора - главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

В сообщении Октябрьского районного суда города уточняется, что бывший чиновник будет находиться под стражей два месяца, до 12 января следующего года.

Накануне утверждалось, что у Кудряшова дома и на рабочем месте прошли обыски в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Кроме того, суд арестовал до 20 декабря этого года бывшего врио министра строительства региона Михаила Асеева. Таким образом, он будет находиться в следственном изоляторе месяц и шесть дней.