Начальник ВСЖД арестован на два месяца по делу о крупной взятке

Свердловский районный суд города Иркутска арестовал начальника Восточно-Сибирской железной дороги на два месяца, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского райсуда.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно», - указано в сообщении.

По версии следствия, взятка предназначалась за покровительство по службе. Руководителем Восточно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД», с 2021 года является Вадим Владимиров. Ранее он занимал должность начальника Красноярской железной дороги.