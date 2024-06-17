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Начальник ВСЖД арестован на два месяца по делу о крупной взятке

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги пробудет под стражей до 11 августа 2024 года.
Услада Дубинина 2024-06-17 10:10:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Свердловский районный суд города Иркутска арестовал начальника Восточно-Сибирской железной дороги на два месяца, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского райсуда.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно», - указано в сообщении.

По версии следствия, взятка предназначалась за покровительство по службе. Руководителем Восточно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД», с 2021 года является Вадим Владимиров. Ранее он занимал должность начальника Красноярской железной дороги.

#иркутск #арест #ВСЖД
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