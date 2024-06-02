Связисты рассказали, как попали в Авдеевку раньше штурмовиков

Связисты зашли в Авдеевку еще до штурмовых групп, чтобы обеспечить управление войсками и установить в городе ретрансляторы. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник Военной академии связи им. Буденного Геннадий Тучин.

«Нам приходилось, потому что необходимо было ретрансляторы ставить, для того чтобы обеспечить дальше продвижение войск и непрерывность управления всеми действиями при продвижении войск», - объяснил он.

Также Тучин отметил, что даже во время знаменитого прохода российских военных по трубам в тыл противника там прекрасно ловила связь.

«Мы применили там несколько вариантов, на самом деле. И радио, и проводную связь. Были еще отдельные элементы применения направленных антенн», - рассказал начальник Военной академии связи им. Буденного.

Между тем, еще не все детали этой операции рассекретили. Связист с позывным «Хонда», который участвовал в проходе по трубам вместе со штурмовиками, смог подтвердить лишь сам факт этого события.

Напомним, что во время освобождения Авдеевки российские штурмовики сделали обманный маневр, чтобы другие наши бойцы могли пройти по трубе в тыл противника. И те вышли, заняли позиции и продержались на них до подхода основных сил.

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