Кадры из той самой трубы: штурмовики рассказали, как вышли в тыл ВСУ в Авдеевке

Это эксклюзивные кадры. Мы находимся под Авдеевкой, и это проход в ту самую трубу, по которой наши штурмовые отряды бригады «Ветераны» зашли в тыл противнику.

Хоть немного продвинуться вперед в каске и в бронежилете внутри трубы очень сложно. Трудно представить, как наши штурмовики это делали. Высота трубы - максимум 1,5 метра, а на некоторых участках вообще 1,2. Там даже на коленках сложно было пройти. Впереди - вода, мало кислорода, но наши парни это сделали.

Добровольцу с позывным «Токио» всего 22 года, он один из первых, кто зашел в трубу. Признается, что не любит темноту, но здесь пришлось забыть о своих страхах.

«Я заходил тоже вот тут. Думал, что будет быстренько: чик-чик, побежал по ней, а потом зашел и понял, что быстренько не получится. Первый раз путь у меня занял 7 часов, но я шел до самого конца, это 4,5 км. Можно спокойно туда - обратно за 3 часа сбегать до "Царской охоты" (заброшенная турбаза в Авдеевке - прим. ред.)», - рассказал «Токио».

Только, конечно, «спокойно» они не бегали. Выяснив, что под позициями противника в Авдеевке проходит заброшенный коллектор, штурмовики «Ветеранов» из Добровольческого корпуса заранее прорезали в трубе отверстия для вентиляции, спланировали точки выхода на поверхность, чтобы в назначенное время сразу с нескольких позиций выйти в тыл противника.

В ходе штурма промзоны Авдеевки наши бойцы внезапно для врага вылезли буквально из-под земли.

В районе «Царской охоты» наши подразделения заходили с той стороны, откуда сейчас светит солнце. А здесь - то, что осталось от здания, где находился штаб противника. От места, где российские штурмовики зашли в трубу, до этого вражеского опорника чуть больше 1,5 км.

«Когда ребята вышли из трубы, они первым делом забирали этот опорник. Противник не ожидал, поэтому мы его быстро взяли в окружение и выбивали отсюда. Выбили тоже быстро, а потом в течение 6 дней оборонялись от накатов, противник пытался его забрать», - рассказал командир роты ОДШБР «Ветераны» Добровольческого корпуса с позывным «Грей».

Выбить наших не получилось. Вместо вражеского штаба теперь руины, где разбросаны гранатометы и противотанковые комплексы западного производства. И это лишь одна из нескольких точек, которые наши бойцы штурмовали одновременно.

В районе 1-й улицы в частном секторе Авдеевки тоже заходил наш штурмовой отряд. В этих частных домах противник жил, здесь шли очень серьезные бои. Их последствия видны каждому.

Чтобы зайти сюда, штурмовикам пришлось пройти по трубе почти 3 км. Противник встретил наших шкальным огнем.

«Это по нам работали. Со всей ненавистью, как говорится, работали по нам. Еще мирных жителей отсюда вывести успели. Не всех, конечно, успели - через трубу тоже выводили», - рассказывает замкомандира роты ОДШБР «Ветераны» Добровольческого корпуса с позывным «Кит».

Рядом со взятыми опорниками лежат ликвидированные украинские боевики. Российские военнослужащие уже пытались связаться с их командованием, чтобы те забрали тела. С той стороны до сих пор не ответили. Наши готовы похоронить их сами.

«Они же тоже солдаты. У них есть семьи, жены, дети. И куда их послали? Мы когда их берем в плен - они сами не понимали, куда они идут. Четкости и понимания нет, куда они идут и за что они пытаются воевать с нами», - говорит военнослужащий с позывным «Медик».

Зато бойцы из штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса точно знают, за что они сражаются. Наши герои на крыше самого высокого здания Авдеевки смотрят на освобожденный город с чувством выполненного долга.