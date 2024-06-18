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NOS: и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте станет генсеком НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выбор человека на его место почти завершен.
Мария Зайцева 2024-06-18 19:24:53
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте займет пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает нидерландская радиовещательная корпорация NOS со ссылкой на источники.

Издание указывает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выбор человека на его место почти завершен, и назвал Рютте «сильным кандидатом».

В сообщении отмечается, что официальной процедуры назначения на должность не существует, но кандидата должны поддержать все 32 члена Североатлантического альянса.

Дополняется, что Рютте быстро сумел завоевать большую поддержку, и с самого начала он был фаворитом Соединенных Штатов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают Рютте прекрасным кандидатом.

#в стране и мире #Североатлантический альянс #нидерланды #кандидат #генсек НАТО #Марк Рютте
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