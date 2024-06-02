При освобождении Авдеевки в армии создали секретную группу связистов

В ходе освобождения Авдеевки российские военные сформировали специальную группу, которая занималась вопросами связи. Эти люди держали в секрете все этапы развертывания системы связи. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал начальник Военной академии связи им. Буденного Геннадий Тучин. Во время операции по освобождению города он исполнял обязанности начальника связи группировки «Центр».

«Система связи развертывалась очень скрытно, то есть об этом знал очень узкий круг должностных лиц. И со мной для выполнения задачи работал абсолютно определенный контингент, который не имел права разглашать информацию и данные о нашей работе, о развертывании системы связи, о подготовке системы управления, пунктов управления», — объяснил Тучин.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (в то время он был главой Министерства обороны РФ) сообщил, что подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась еще осенью 2023 года. Своей цели наши военные добились 17 февраля 2024 года. Тогда ВСУ за сутки потеряли 1 500 человек и приняли решение спешно покинуть населенный пункт, бросив оружие и военную технику.

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