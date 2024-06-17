Замглавы МО РФ Цивилева рассказала, чем займется на новом посту

Назначенная на должность заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет заниматься вопросами взаимодействия Минобороны с фондом «Защитники Отечества». Как заявила сама Цивилева, в ее планах сделать взаимодействие более быстрым и продуктивным.

В опубликованном в Telegram-канале посте она поблагодарила президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие и рассказала о стоящих перед ней задачах, одной из которых также станет обеспечение жильем российских военнослужащих.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества". Это назначение - большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», - написала Цивилева.

Она добавила, что за прошедший год работы фонда «Защитники Отечества» получилось наладить его взаимодействие со многими ведомствами.

Семнадцатого июня в соответствии с указом Президента РФ, от занимаемых должностей освобождены первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, заместитель Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова. Со всеми ними встретился глава МО РФ Андрей Белоусов, он поблагодарил за их труд и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

Кроме того, Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны РФ.