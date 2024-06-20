Япония почти в два раза нарастила импорт морских ежей из России

Россия за апрель увеличила экспорт морских ежей в Японию на 45% по сравнению с весной 2023 года, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные взаимной торговли государств.

Закупки ежей из России за один месяц весны составили около 900 миллионов рублей по среднему курсу. Агентство отмечает, что РФ оказалась единственным поставщиком морских деликатесов в Японию.

Напомним, Россельхознадзор осенью 2023 года ввел временные ограничения на поставки морепродуктов из Японии. Ведомство уточнило, что данные меры являются предосторожностью после обнаружения информации о сбросе в океан воды, которая ранее охлаждала поврежденные реакторы на АЭС «Фукусима».

Несмотря на утверждения японских властей о безвредности сбрасываемой воды в океан, ограничения на поставку рыбы из Японии также ввел Китай. Специалисты из Восточной Азии заявили, что сбрасываемая в океан вода проходит очистку в системе ALPS, которая может уничтожить 62 вида радионуклидов.