Россельхознадзор ограничил поставки морепродуктов из Японии

Ограничения будут действовать до подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия их требованиям ЕАЭС.

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Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии. В сообщении ведомства говорится, что данная мера вводится «в качестве предосторожности». Ранее аналогичные меры принял Китай. Причина - начало сброса воды с АЭС «Фукусима».

«Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», - заявили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не выявлена опасная продукция после сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Впрочем, изменений содержания радиоактивных веществ в российских территориальных водах пока нет, уточнила она.