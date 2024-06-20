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В Адыгее после атаки ВСУ произошел пожар на нефтебазе

Площадь пожара на нефтебазе составила 400 квадратных метров.
Услада Дубинина 2024-06-20 07:45:38
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В результате атаки украинского беспилотника произошел пожар на нефтебазе в Адыгее, об этом сообщает глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», - указано в сообщении.

Глава Республики Адыгея уточнил, что пострадавших в результате возгорания на промышленном объекте нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативного штаба.

Напомним, что ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь над Адыгеей. Также известно о трех ликвидированных БПЛА над территорией Краснодарского края. В Минобороны России сообщили о трех перехваченных дежурными средствами ПВО беспилотниках над Ростовской, Орловской и Белгородской областями.

#в стране и мире #пожар #Адыгея #Нефтебаза #атака всу
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