В Адыгее после атаки ВСУ произошел пожар на нефтебазе

В результате атаки украинского беспилотника произошел пожар на нефтебазе в Адыгее, об этом сообщает глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», - указано в сообщении.

Глава Республики Адыгея уточнил, что пострадавших в результате возгорания на промышленном объекте нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативного штаба.

Напомним, что ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь над Адыгеей. Также известно о трех ликвидированных БПЛА над территорией Краснодарского края. В Минобороны России сообщили о трех перехваченных дежурными средствами ПВО беспилотниках над Ростовской, Орловской и Белгородской областями.