В воскресенье, 16 июня, украинские националисты предприняли попытку ударить по российской территории.

Эту атаку удалось пресечь силам противовоздушной обороны. Они уничтожили воздушный объект противника над территорией Краснодарского края.

Как сообщило Минобороны, киевский режим хотел ударить беспилотником самолетного типа.

«16 июня около 22.00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в пресс-службе ведомства.

Киевский режим не перестает предпринимать попытки атаковать российскую территорию различными беспилотниками. Но силы ПВО ВС РФ обнуляют эти усилия. Так, 13 июня, четыре БПЛА сбили над Ярославской и Владимирской областями.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.