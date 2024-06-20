Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

В большинстве областей Украины действует режим воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в 11 областях страны, а также в Киеве, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По имеющейся информации, сначала тревогу объявили в Винницкой области, это случилось в 1:16 по московскому времени. До Киева сигнал дошел к 1:52. На данный момент воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее в Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ. Людей призвали проследовать в убежища.