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Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Сначала тревога прозвучала в Винницкой области, а к 1:52 по московскому времени ее объявили и в Киеве.
Анастасия Бобылева 2024-06-20 02:27:20
© Фото: Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency

В большинстве областей Украины действует режим воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в 11 областях страны, а также в Киеве, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По имеющейся информации, сначала тревогу объявили в Винницкой области, это случилось в 1:16 по московскому времени. До Киева сигнал дошел к 1:52. На данный момент воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее в Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ. Людей призвали проследовать в убежища.

#в стране и мире #Украина #Киев #воздушная тревога
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