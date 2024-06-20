Мирная жительница погибла при атаке БПЛА боевиков в Краснодарском крае

Украинские беспилотники совершили атаку на город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате произошедшего погиб человек, заявили в оперштабе региона.

«По предварительной информации, есть погибший», - передает 360 сообщение оперштаба.

Уточняется, что погибла местная жительница. Один из беспилотников упал на частный дом и полностью разрушил его. На место прибыли экстренные службы, сейчас их сотрудники разбирают завалы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования. Он сообщил, что дал поручение оказать необходимую помощь родным и близким погибшей.

Ранее человек погиб при обстреле украинскими боевиками Херсонской области. Вражеский беспилотник прицельно атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын, сын погиб, а мужчина оказался в больнице с контузией.