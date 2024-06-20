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Мирная жительница погибла при атаке БПЛА боевиков в Краснодарском крае

Атаке киевского режима подвергся город Славянск-на-Кубани, один из беспилотников полностью разрушил частный дом.
Анастасия Бобылева 2024-06-20 04:57:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Украинские беспилотники совершили атаку на город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате произошедшего погиб человек, заявили в оперштабе региона.

«По предварительной информации, есть погибший», - передает 360 сообщение оперштаба.

Уточняется, что погибла местная жительница. Один из беспилотников упал на частный дом и полностью разрушил его. На место прибыли экстренные службы, сейчас их сотрудники разбирают завалы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования. Он сообщил, что дал поручение оказать необходимую помощь родным и близким погибшей.

Ранее человек погиб при обстреле украинскими боевиками Херсонской области. Вражеский беспилотник прицельно атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын, сын погиб, а мужчина оказался в больнице с контузией.

#в стране и мире #Краснодарский край #бпла #атака #Трагедия
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