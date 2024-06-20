США уничтожили два морских БПЛА, наземную станцию и узел управления хуситов

Американские вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили два надводных беспилотных аппарата (USV), принадлежащих членам шиитского движения «Ансар Алла» хуситам. Информацию об этом опубликовало Центральное командование ВС США (USCENTCOM).

Также под удар американцев попали наземная станция ​​управления и узел управления и наблюдения в подконтрольной хуситам зоне Йемена.

«За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили два беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. Отдельно силы USCENTCOM успешно уничтожили одну наземную станцию ​​управления и один узел управления и контроля <...>», - сообщила пресс-служба командования.

Подчеркивается, что уничтоженные системы представляли «непосредственную угрозу для сил США, коалиционных сил и торговых судов в регионе».

Восемнадцатого июня ВС США уничтожили четыре радара и беспилотники хуситов.

С ноября 2023 года силы США и Великобритании проводят в регионе операцию против хуситов, которые на фоне эскалации арабо-израильского конфликта заявляли, что не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Из солидарности с палестинцами, предупреждали они, будут наносить удары по Израилю до окончания боевых действий в секторе Газа.