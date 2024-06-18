ВС США уничтожили четыре радара и беспилотники хуситов

За минувшие сутки американские вооруженные силы уничтожили некоторое вооружение хуситов - членов движения «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, в частности, четыре радара и один морской беспилотник. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (USCENTCOM).

«За последние 24 часа силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили четыре радара и одно беспилотное надводное судно в контролируемых хуситами районах Йемена», - написала пресс-служба ведомства.

Также над Красным морем ВС США уничтожили один беспилотный летательный аппарат мятежников. Отмечается, что нет информации о пострадавших или каком-либо ущербе кораблям США, коалиции или торговым судам.

Сутками ранее сообщалось о проведенных хуситами атаках на американский эсминец и два коммерческих судна. Йеменские повстанцы ударили по судну Tutor, CAPTAIN PARIS и Happy Condor.