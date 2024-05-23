ФСБ рассказала об ограблении немецкого ресторана военными США в 1945 году

ФСБ показала рассекреченные материалы 1945-1946 годов о поведении военнослужащих западных оккупационных войск в Берлине после победы во Второй мировой войне. Документы свидетельствуют о многочисленных случаях мародерства, насилия и грабежа со стороны американских и британских солдат.

В опубликованных материалах - информация о том, как трое американских солдат совершили налет на кафе в Берлине, поломали там стулья, побили посуду и избили двух работников. После этого они скрылись. В другой день шесть военных США напали на двух немцев и тяжело ранили их.

«26-го октября в 19:50 рабочий Вальтер Келлер, проживающий в Гарлоттенбурге, Килинерштрассе, был избит пятью американскими солдатами резиновой палкой на Генесштрассе, 7, без всяких на то причин», - также сообщает начальник оперативного сектора Берлина советской военной администрации.

Еще один документ сообщает об ограблении группой американцев ресторана «Фемина» в Берлине. В нем рассказывается, как в помещение ворвались 40-50 военных с автоматами, закрыли все входы и выходы и за 10-15 минут забрали у находящихся в ресторане немцев часы, золотые кольца и деньги. Согласно тексту документа, они также отобрали меховые воротники и другие дорогостоящие вещи у женщин.

Помимо этого, военнослужащие США и Великобритании вели контрразведывательную работу в Советской зоне оккупации Германии. Они собирали информацию об отношении немецкого населения к русским и о расположении частей Красной армии.

«Я был вызван английским офицером, который завербовал меня и дал задание установить настроение немецкого населения в советской зоне, его отношение к русским, а также собрать сведения о численности и расположении частей Красной Армии в районе моего места жительства», - говорится в показаниях агента английской разведки Вилли Целли, бывшего члена «Гитлер-югенд».

Ранее ФСБ опубликовала документы о службе чекиста Артура Спрогиса. Он руководил партизанским движением в Латвии, а еще стал героем романа Хемингуэя «По ком звонит колокол».