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В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы

В украинской столице и других регионах объявляли воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2024-06-14 08:55:13
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

Сегодня около шести часов утра в Хмельницкой области и окрестностях Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Также утром в Киеве и Хмельницкой области объявляли воздушную тревогу. Людей призывали проследовать в убежища.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом более суток не могли справиться с пожаром на промышленном объекте. Крупное возгорание произошло из-за «падения обломков».

К ликвидации огня привлекли 249 спасателей и 98 единиц техники. Также пришлось задействовать четыре пожарных поезда. 

#в стране и мире #взрыв #Киев #воздушная тревога #Киевская область #Хмельницкая область
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