В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы

Сегодня около шести часов утра в Хмельницкой области и окрестностях Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Также утром в Киеве и Хмельницкой области объявляли воздушную тревогу. Людей призывали проследовать в убежища.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом более суток не могли справиться с пожаром на промышленном объекте. Крупное возгорание произошло из-за «падения обломков».

К ликвидации огня привлекли 249 спасателей и 98 единиц техники. Также пришлось задействовать четыре пожарных поезда.