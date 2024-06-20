В РФ начнут контролировать отсутствие владения русским языком у мигрантов

Уровень знания русского языка трудовыми мигрантами теперь будет контролировать Рособрнадзор. Сообщается, что в компетенцию ведомства войдет отслеживание фактов отсутствия у приезжих минимального уровня владения русским языком. При этом уточняется: если у таковых есть действующий сертификат. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, его приводит ТАСС.

Сообщается, что орган исполнительной власти, уполномоченный оформлять и выдавать патенты на работу на территории России, а также РВП (разрешения на временное проживание) и ВНЖ (виды на жительство), отправляет факты, подтверждающие отсутствие у мигранта минимального уровня владения русским языком при имеющемся действительном сертификате о знании такового.

«Поступление из органа исполнительной власти, <...>, в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень», - сообщило агентство.

Нововведение войдет в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований государственного контроля за соблюдением требований к проведению экзамена по РКИ (русскому языку как иностранному), а также истории России и основам российского законодательства, и выдаче сертификата иностранцам.

Седьмого июня президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее вернуться к обсуждению миграционной политики в РФ. По его словам, стране нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией и подготовкой, со знанием русского языка и российских традиций.