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Таиланд выразил надежду вступить в БРИКС в октябре на саммите в Казани

Таиланд неделю назад передал официальное письмо о намерении вступить председательству БРИКС.
Мария Зайцева 2024-06-20 21:51:51
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Таиланд намерен вступить в БРИКС во время саммита объединения в Казани в октябре этого года. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

Он напомнил, что неделю назад Таиланд передал официальное письмо о намерении вступить в объединение в качестве полноправного члена председательству БРИКС.

«Теперь в БРИКС будут обсуждать этот вопрос на разных уровнях по возрастающей: с уровня старших должностных лиц до уровня лидеров стран», - отметил Никондет Пхалангкун.

Политик заключил, что правительство страны надеется на положительный результат, а также подчеркнул важность членства в БРИКС для Таиланда.

О вступлении в БРИКС там 17 июня высказался глава международного комитета партии страны «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») Налини Тависин.

#в стране и мире #мид #Саммит #брикс #казань #Таиланд #вступление
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