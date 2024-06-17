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В Таиланде заявили о желании присоединиться к БРИКС

В партии «Пхыа Тхаи» выразили готовность развивать отношения со странами объединения.
Глеб Владовский 2024-06-17 07:24:36
© Фото: Anusak Laowilas, ZUMAPRESS, Globallookpress

Таиланд выражает готовность присоединиться к БРИКС. Об этом сообщила глава международного комитета партии страны «Пхыа Тхаи» («Для тайцев» - Прим.ред.) Налини Тависин.

По словам дипломата, будущее мира и безопасности также являются общей ответственностью и задачей. Это, в свою очередь и стало причиной проявления желания примкнуть к объединению стран.

«Позвольте мне еще раз напомнить, что мы являемся лидирующей политической партией в Таиланде и мы будем рады выразить наше желание присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, что 13 июня МИД Таиланда передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать полноправным членом БРИКС.

Ранее сообщалось, сколько стран выразили желание присоединиться к БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

#в стране и мире #брикс #Таиланд
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