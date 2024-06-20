ПСБ заключил новые соглашения в рамках МВМС «Флот-2024»

На площадке Международного военно-морского салона «Флота-2024» подписываются соглашения и долгосрочные контракты, в том числе в сфере поддержки отечественного судостроения. С финансированием новым проектам как ключевой партнер российского судостроения помогает ПСБ - опорный банк российской оборонки. И 90% кредитов выдаются под льготную ставку.

«Наша основная задача - это создать те финансовые условия, при которых судостроительная отрасль в наше время, когда стоят эти ограничительные истории, вызовы внешние, чтобы судостроительная отрасль развивалась, и мы создаем такие финансовые условия, чтобы это было возможно. Это льготное кредитование, в первую очередь, на постройку военных кораблей, это инвестиционные проекты по расширению и модернизации доков, эллингов, ну соответственно всего морского хозяйства, которое есть на судостроительных заводах», - рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Объем поддержки ПСБ за последние годы увеличил более чем на 40%. Активно поддерживает проекты развития. Новые соглашения в рамках международного салона ПСБ заключил с ведущими научно-техническими и производственными площадками, в том числе заводом «Волна». Банк продолжит поддерживать модернизацию и развитие производства судостроителей.

В Кронштадте на Международном военно-морском салоне больше 200 российских компаний представили свои инновационные разработки. Среди них тяжелый беспилотник массой почти полтонны, неатомная подлодка «Сервал», которая находится еще на стадии проектирования, а также модернизированная версия установки «Комар».

Кронштадт сегодня погодой не балует. Штормовой ветер с Финского залива располагает к тому, чтобы остаться в павильонах конгресс-центра и подробно изучать новинки международной выставки. Например, установки для обнаружения и уничтожения беспилотников. Компактный и назойливый «Комар» способен поразить любые летящие цели. Вплоть до самых маленьких дронов. Такие очень ждут бойцы в районах проведения СВО. Есть и модернизированная версия «Комара». Она используется для борьбы с воздушными целями, в том числе с морскими беспилотниками.

«Этот комплекс легкий по классу. Его можно установить. На корабле малого водоизмещения, которые в силу своих конструктивных особенностей более тяжелые комплексы на себе нести не могут», - сказал представитель компании разработчика Александр Гапонов.

Только начинает применяться на флоте - ОСА. Оптическая система анализа окружающей обстановки и состояния судна. Работает она как камера 360. Дает круговой обзор.

«Распознает объекты находящиеся вокруг судна. ИИ идентифицирует объекты - корабли, суда, неопознанные объекты. Оператор видит все, что вокруг судна», - рассказал представитель компании разработчика Антон Власов.

Большое внимание гостей салона к новейшей разработке, которая только еще находится на стадии проектирования - неатомная подлодка «Сервал». Она совсем небольшая по размерам. Имеет воздухонезависимую энергоустановку и может очень долго находится под водой. Кроме того, в зависимости от боевой задачи на корпусе можно закрепить мини подлодку «Тритон». Без изменений конструкции лодки.

«Торпедных аппаратов на ней ни одного нет. Хоть лодка и ударная. Есть модульное вооружение, съемное. Все оружие хранится за бортом. Вне прочного корпуса в транспортно-пусковых контейнерах», - рассказал ведущий конструктор Игорь Караваев.

В международном военно-морском салоне принимают участие более 15 иностранных делегаций.

«Наибольший интерес для меня представляют береговые радары и установки РЛС. У нас, конечно, есть такие технологии, но не такие последние, не такие передовые, поэтому мы хотели бы что то взять на вооружение», - поделился адмирал ВМФ ЮАР Мфанело Бонго.

Тяжелый беспилотник массой в 440 килограммов на международном салоне представил петербургский разработчик. Этот аппарат многофункционален. С полезной нагрузкой до ста килограммов. Может заниматься мониторингом обстановки, стратегических объектов, или, например, доставлять грузы.

«Любой беспилотник во всем мире - это всегда двойное назначение, под эту машину устанавливается различная целевая нагрузка - радиолокатор, магнитометрия, оптико-электронная станция и спектр задач существенно расширяется», - объяснил исполнительный директор компании-производителя Иван Анцев.

В исторической гавани российского флота - восточной Усть- Рогатке - демонстрация мощи военно-морского флота. На причале - корветы, корабли и скоростные противодиверсионные катера. Есть тут и «Зубр» в натуральную величину. Самое крупное судно на воздушной подушке. Может быстро передвигаться над водой и по суше. Развивая скорость свыше ста километров в час.

Редкую возможность - подняться на борт действующих военных кораблей получат не только официальные делегации и специалисты. В выходные по завершению деловой программы военно-морской салон откроет двери для всех желающих.

Ранее в Кронштадте на Международном военно-морском салоне представили боевой модуль «Бережок» от БМП-2, адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров. Модуль доказал свою эффективность в ходе борьбы с украинскими безэкипажными катерами.