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Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы

Президент России считает, что здравомыслящие политики на Западе задумаются о его мирных инициативах, если хотят прекращения конфликта.
Игнат Далакян 2024-06-20 18:52:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, заявил, что реакция западных стран на его мирные инициативы была ожидаемой.

«Что касается реакции наших западных так называемых партнеров, я как раз и ожидал именно такой реакции. На первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», - сказал Путин.

По словам главы государства, некоторые здравомыслящие политики задумаются о том, являются ли сделанные им предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон и всей Европы.

По мнению Владимира Путина, нигилизм в отношении мирных предложений Москвы не будет длиться вечно.

 

#в стране и мире #Запад #Владимир Путин #мирные инициативы #реакция Запада
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