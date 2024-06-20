Путин: пока что РФ не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сказал, что для Москвы пока что не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.

По словам главы государства, встречный удар противника повлечет за собой полное уничтожение его же.

«Превентивный удар пока не нужен, потому что в ответ на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен», - сообщил Путин.

Владимир Путин также высказался по поводу планов на пересмотр ядерной доктрины. По его словам, вероятный противник уже работает над новыми элементами, которые связаны с понижением порога применения ядерного оружия.