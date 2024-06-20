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Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Военнослужащий поделился, что при этом смог сбить из автомата вражеский БПЛА «Баба-яга».
Игнат Далакян 2024-06-20 18:17:28
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российский боец с позывным Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию на Угледарском направлении. Военнослужащему 24 года. Уроженец Алтайского края присоединился к спецоперации в качестве добровольца в октябре 2023 года.

В зоне спецоперации ему удалось на мотоцикле прорваться на брошенную позицию украинских боевиков. Сделал он это, прорываясь под разрывами кассетных боеприпасов, минометным обстрелом и атаками вражеских дронов. Боец почти неделю оборонял позицию.

«Меня спасли дожди. Два дня подряд были холодные короткие дожди. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. С ума будто понемногу сходил», - поделился с телеканалом RT Мияги.

Он рассказал, что только на четвертый день стал выползать в сторону противника. По словам военнослужащего, у подбитой техники украинских боевиков начал находить хоть какую-то еду. При этом боец не забывал следить за небом - сбил украинский БПЛА «Баба-яга» из автомата.

Мияги на восьмой день преодолел почти три километра под открытым небом. Его товарищи были в шоке, когда узнали, что бойцу удалось пройти сквозь установленные всюду мины.

Ранее российские бойцы группировки «Восток» показали отвлекающий маневр на мотоциклах при штурме опорного пункта боевиков. Военнослужащие штурмовали очередной вражеский опорник на Угледарском направлении.

#в стране и мире #бпла #Военнослужащий #Опорный пункт #СВО #Угледарское направление #позывной Мияги
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