Бойцы показали отвлекающий маневр на мотоциклах при штурме опорника ВСУ

Объезжая воронки, мотоциклисты мчатся по пересеченной местности. Участники мотокросса на передовой - штурмовики группировки войск «Восток». Так начинается штурм очередного вражеского опорника на Угледарском направлении.

«Двое военных на мотоциклах совершали отвлекающий маневр для их квадракоптеров. И группа, пока был отвлекающий маневр, с другой стороны закатывалась и выполняла задачу по штурму окопа», - рассказал врио заместителя командира батальона Альфа.

На видео - уникальные кадры, штурмовик на мотоцикле замечен вражеской разведкой. Бойца обстреливают кассетными снарядами. Маленькие вспышки вокруг мотоцикла - это взрывы боеприпасов. В конце концов, мотоцикл подрывается на мине. Штурмовик ранен, но занимает оставленные националистами позиции и удерживает их несколько дней. Сейчас отважный боец находится в госпитале.

Тактика наших бойцов постоянно меняется, но приводит к неизменному результату: на Угледарском направлении бойцы из Забайкалья берут один опорник за другим.

Командир штурмового взвода с позывным Джек рассказал, как во время недавней операции их группа без потерь взяла опорник, где находилось не менее десятка украинских боевиков.

«Точки были огневые, но, так как это было внезапно, они растерялись. Двух мы сразу пленили, остальные разбежались. Если удается зайти внезапно, противник сопротивления не оказывает», - объяснил Джек.

Боевой опыт, военная смекалка, воздушная разведка - все это, по словам командиров, слагаемые успешного выполнения боевых задач. Также для этого нужно мужество, которого бойцам батальона не занимать.

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Материал подготовили Павел Кольцов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.