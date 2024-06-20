Эксперт Латынина: пхунсаны подружатся с другими питомцами Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух псов редкой породы пхунсан. Доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Евгения Латынина рассказала «Звезде» об особенностях породы.

Собаки породы пхунсан были разведены в высокогорье Северной Кореи и традиционно использовались в качестве охотничьих собак. Порода была признана в КНДР национальной в 2014 году.

«Это достаточно редкая порода собак, так как он разводится на территории Северной Кореи, поэтому широкую огласку она получила вследствие последних событий», - сообщила эксперт.

Латынина рассказала легенду, согласно которой три собаки породы пхунсан могут поймать тигра. По ее словам, такое описание подтверждает те характеристики, которыми обладает порода: устойчивость к холоду, сильная физическая выносливость и устойчивость к заболеваниям.

«Порода пхунсан, как и другие породы собак, также имеет тенденцию к разведению в России», - поделилась доцент.

По ее словам, несмотря на свое отношение к охотничьему типу собак, пхунсан имеет достаточный темперамент и воспитание. Эти собаки ласковые и преданные по отношению к своим владельцам. В отношении других пород они проявят себя достаточно дружелюбно, ответила Латынина на вопрос о будущей дружбе питомцев Путина с новыми товарищами.

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