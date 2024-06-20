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В Кремле рассказали, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки

По словам спикера Кремля, питомцы будут находиться в Москве.
Глеб Владовский 2024-06-20 12:43:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где будут жить собаки редкой породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом он рассказал в интервью порталу Lifе.

Спикер Кремля отметил, что Путин еще не успел дать им клички. Кроме того, Песков сообщил, что питомцы будут жить в Москве.

Напомним, что в ходе своего государственного визита в Пхеньян российский лидер получил в дар от Ким Чен Ына двух псов редкой охотничьей породы пхунсан. Отмечается, что эта порода распространена только на территории Северной Кореи.

Президент Путин находился с государственным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике 18-19 июня.

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин #собаки
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