Силуанов: военным пенсионерам с октября проиндексируют пенсии на 5,1%

Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина пояснил, что индексация выплат этой категории граждан связана с уточненным прогнозом по инфляции. Изначально планировалось увеличить военные пенсии на 4,5%.

«В связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий. В этом случае пенсионный коэффициент меняется с 1 октября 2024 года, то есть пенсионеры получат более высокие пенсии», - отметил Силуанов.

Новые нормы коснутся как военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, так и приравненных к них лиц.

Напомним, в ноябре Госдума одобрила повышение выплат для военных пенсионеров. Соответствующий законопроект утвердили в третьем чтении. Мера коснется более 2,7 миллиона россиян.