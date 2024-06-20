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Шквалистый ветер в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри

Кабинка перевернулась дверью вниз, мужчине пришлось вызывать экстренные службы.
Мария Зайцева 2024-06-20 16:40:10
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В результате урагана в Москве шквалистый ветер повалил биотуалет с мужчиной в Дорогомилово на площади Победы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

Конструкция упала дверью вниз. Мужчине пришлось вызывать экстренные службы, которые сразу же отправились на место происшествия. Позже источник сообщил, что мужчину удалось вызволить из перевернутой кабинки.

Также сообщается, что одна женщина пострадала на юге Москвы, ее ветром снесло в Верхний Царицынский пруд, сообщает Telegram-канал столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Ранее экстремальный дождь с грозой накрыл Москву днем 20 июня. Шквалистый ветер снес деревья, крыши и металлические щиты с построек.

#Москва #в стране и мире #ураган #пострадавшие #шквалистый ветер
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