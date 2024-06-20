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Бездомная разгромила могилы боевиков Джуса и Да Винчи в Киеве

Задержанная женщина не смогла внятно объяснить мотивы своих действий.
Игнат Далакян 2024-06-20 15:48:42
© Фото: Прокуратура Киева

Бездомная с признаками психического расстройства устроила погром на могилах украинских военных в Киеве. Об этом сообщил источник местным правоохранительным органам.

Издание «Страна» в Telegram-канале пишет, что разгромлены могилы Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, который являлся одним из лидеров «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а также Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко.

В сообщении говорится, что женщина не смогла внятно объяснить мотивы своего поступка. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы или психиатрическая больница, в случае если подтвердится психическое расстройство.

Действия бездомной застал охранник соседней церкви, однако не успел задержать женщину. Он сразу же сообщил полиции, как она выглядит и направление ее движения, отмечает издание.

Ранее могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника обнаружили в Италии. Бенджамин Джорджо Галли, воюющий на стороне ВСУ, был похоронен в конце ноября 2022 года в фамильном склепе в Аббьяте-Гуаццоне.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

#в стране и мире #Киев #разгром #могилы #бездомная
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