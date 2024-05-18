Могилу воевавшего за «Правый сектор»* наемника нашли в Италии

В Италии обнаружена могила наемника Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего на стороне ВСУ с шевроном «Правого сектора»* (запрещен на территории РФ) на рюкзаке. Ликвидированного боевика похоронили в конце ноября 2022-го года в фамильном склепе в городе Аббьяте-Гуаццоне, пишет РИА Новости.

На Украину Галли попал из Нидерландов, где последние годы проживала его семья, через Польшу и воевал в составе «интернационального батальона» с марта 2022-го года. Был ранен под Харьковом и спустя пару дней умер от полученных ран.

На многочисленных фотографиях итальянца в социальных сетях он позирует с оружием. На его рукаве отчетливо виден шеврон «Правого сектора»*. Галли увлекался военной тематикой, изучал историю, много времени проводил на полигоне. Тело наемника пытались вернуть на родину два месяца.

В мае стало известно, что в Польше обнаружили могилу наемника Януша Шереметы, который опубликовал видео убийства российского военного в подбитой БМП. Ликвидированный под Артемовском боевик похоронен на кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации