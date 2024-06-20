Ушаков: Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина

Запад не связывался с Москвой по поводу мирных предложений Владимира Путина по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью изданию Life.

Ушаков сообщил, что личных обращений не было, а были только публичные отклики.

«Только публичные (отклики. - Прим. ред.) видел», - ответил помощник президента на вопрос об обращениях западных стран к России по поводу инициатив Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.