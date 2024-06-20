МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина

Помощник президента заявил, что видел только публичные отклики.
Мария Зайцева 2024-06-20 15:06:30
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Запад не связывался с Москвой по поводу мирных предложений Владимира Путина по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью изданию Life.

Ушаков сообщил, что личных обращений не было, а были только публичные отклики.

«Только публичные (отклики. - Прим. ред.) видел», - ответил помощник президента на вопрос об обращениях западных стран к России по поводу инициатив Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

#в стране и мире #Украина #Запад #Владимир Путин #Юрий Ушаков #мирная инициатива
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 