Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Об этом сообщил его директор Антон Шестак.

«Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация», - приводит его слова Sputnik.

Шестак добавил, что как только телеведущего привезли в медучреждение, того сразу перевели в реанимацию.

Директор также отметил, что не может подтвердить того, что это связанно с циррозом печени.

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