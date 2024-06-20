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Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию

По данным его директора Шестака, это не связано с циррозом печени.
Глеб Владовский 2024-06-20 14:07:26
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Об этом сообщил его директор Антон Шестак.

«Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация», - приводит его слова Sputnik.

Шестак добавил, что как только телеведущего привезли в медучреждение, того сразу перевели в реанимацию.

Директор также отметил, что не может подтвердить того, что это связанно с циррозом печени.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Болдуков попал в больницу с ботулизмом.

#в стране и мире #госпитализация #Отар Кушанашвили
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