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Появились кадры смерча в районе Москвы

Очевидец запечатлел на камеру движение мощного потока воздуха.
Глеб Владовский 2024-06-20 14:30:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Москвы стали свидетелями появившегося в районе города смерча. Один из очевидцев зафиксировал на камеру его движение.

На кадрах видно, как мощный поток воздуха стремительно движется в направлении Москвы.

Ранее в Гидрометцентре России назвали причину обрушившихся на город сильных ливней.

Кроме того, научный руководитель центра Роман Вильфанд подчеркнул, что в настоящее время невозможно спрогнозировать смерчи. Однако можно указать территорию, на которой существуют условия их формирования.

#Москва #Смерч #Непогода #ливень
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