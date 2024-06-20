Появились кадры смерча в районе Москвы

Жители Москвы стали свидетелями появившегося в районе города смерча. Один из очевидцев зафиксировал на камеру его движение.

На кадрах видно, как мощный поток воздуха стремительно движется в направлении Москвы.

Ранее в Гидрометцентре России назвали причину обрушившихся на город сильных ливней.

Кроме того, научный руководитель центра Роман Вильфанд подчеркнул, что в настоящее время невозможно спрогнозировать смерчи. Однако можно указать территорию, на которой существуют условия их формирования.