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В Гидрометцентре объяснили причину экстремальных ливней в Москве

Июнь станет самым дождливым за период инструментальных наблюдений с 1879 года.
Услада Дубинина 2024-06-20 12:47:44
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Обостренный фронтальный раздел, при котором будут наблюдаться интенсивные осадки, гроза, град и шквалистый ветер, пройдет через Москву 20 июня. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Через Москву будет проходить этот фронт. Значительное усиление ветра прогнозируется до 18-23 метров в секунду», - сообщил специалист.

Смерчи при этом спрогнозировать невозможно, отметил Вильфанд. Однако можно указать территорию, на которой существуют условия формирования смерчей.

«Чтобы смерч возник, воздух должен быть насыщен влагой, а сама атмосфера неустойчива», - пояснил Вильфанд.

Интенсивные осадки в Москве принес сформировавшийся над Средиземным морем теплый и влажный воздух. Роман Вильфанд предположил, что после осадков 20 июня этот летний месяц станет самым дождливым за период инструментальных наблюдений с 1879 года.

После прохождения фронта в Москве ожидаются прохладные и холодные воздушные массы. В пятницу днем прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков. Несмотря на период солнцестояния с пятницы по воскресенье, метеоролог сообщил о температурном фонде около нормы с 21 по 23 июня в Москве.

Ранее москвичей предупредили о двух периодах дождей, из-за чего количество осадков может превысить норму почти в три раза.

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