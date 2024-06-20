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Бывшая ведущая программы «Вести» Курбангалеева* объявлена в розыск

По предварительным данным, ее обвиняют в оправдании терроризма.
Глеб Владовский 2024-06-20 13:08:20
© Фото: tatrstan.ru

Бывшая телеведущая телепрограммы «Вести» Фарида Курбангалеева* объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД РФ.

В самом досье не уточняется, по какой именно статье УК РФ журналистка объявлена в розыск. Однако, по данным ТАСС со ссылкой на источники, Курбангалеева* разыскивается по статье, связанной с призывами к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что телеведущую и актрису Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов. Кроме того, против нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #МВД РФ #УК РФ #уголовный розыск
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